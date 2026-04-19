八峰町のオイル漬け専門店の商品が、日本航空国際線のファーストクラスの機内食に採用されました。



日本の発酵文化と秋田の食の魅力を空の上から発信します。

JAL国際線ファーストクラスの機内食として提供されているのは、八峰町のオイル漬け専門店「ノルテカルタ」が販売する「いぶりがっことチーズのオイル漬け」です。



秋田の伝統食「いぶりがっこ」とチーズをオイルで漬け込んだ発酵のうまみをいかしたおつまみで、燻製の香りとチーズのコク、オイルのまろやかさが調和した味わいが特徴です。





秋田の魚醤「しょっつる」と塩こうじの旨味を加え、特別感のある味わいに仕上げていて、ダイスカットのため、食感も楽しめます。日本酒やワインなど幅広い酒類と相性が良く、パンにのせてカナッペにしたり、マッシュポテトと合わせてポテトサラダにしたりと幅広くアレンジできるということです。「いぶりがっことチーズのオイル漬け」は、全国商工会連合会主催の「buyer’s room 2020」で、最高賞の経済産業大臣賞を受賞するなど、“新しい和のおつまみ”として、味わいの同時性と商品完成度が高く評価されています。今回、世界各国の乗客が利用する国際線のJALファーストクラスの機内食として提供されることで、日本の発酵文化と秋田の食の魅力を空の上から発信する機会となります。ノルテカルタは、「今後も、地域の食文化や素材を活かした商品開発を通じて、秋田から世界へ発信できる食品ブランドづくりを進めてまいります」とコメントしています。「いぶりがっことチーズのオイル漬け」は、3月から5月まで、羽田空港とロサンゼルス、パリ、ロンドンなどを結ぶ路線のファーストクラスの機内食で提供されています。

「いぶりがっことチーズのオイル漬け」はこちらからも購入することができます。

https://www.nortecarta.com/items/27983883