STU48・中村舞の1st写真集「嫌いの反対」(宝島社)公式Xが17日、まぶしすぎる秘蔵カットを公開した。



【写真】現役アイドルによる“くっきり鮮明”な大胆ショット

中村は2018年にSTUのメンバーとしてデビュー。2024年8月に1st写真集「嫌いの反対」を発売した。2026年3月4日発売の13thシングル「好きすぎて泣く」では初のシングル単独センターを飾った。



今月5日には、2年前に発売した誌面では載りきらなかったアザーカットを含めた1st写真集「嫌いの反対」のデジタル版が発売。17日には、2年前の写真集誌面では載りきらなかった水着姿や大胆なバックショットなど、デジタル化により鮮明に映る珠玉の未公開カットを披露した。



また中村本人が17日、自身のXで「この度、2nd写真集の発売が決定しました!!」と発表。発売日は8月27日。また「実は撮影がまだなのですが、着てほしい衣装や見たい髪型をみなさんから募集することになりました!」と告知し、「ぜひこの応募フォームに送ってください!!お待ちしています」と写真集公式Xで実施中のアンケートへの応募を呼びかけていた。



（よろず～ニュース編集部）