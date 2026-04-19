夫婦で出かけようとすると必ず『一緒に行きたい』とアピールするという柴犬さん。買い物だけを済ますためにこっそり外出し、帰宅すると…思った以上に『あからさまな態度』で出迎える姿が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる、小さな子どものようなお姿は記事執筆時点で82万回を超えて表示されており、4.3万件のいいねが寄せられました。

【写真：犬にバレないように『こっそり夫婦で出かけた』結果→帰宅後…あからさまな『態度の違い』】

犬にバレないようにこっそり夫婦で出かけた結果→帰宅したら…

Xアカウント『@okaka_0516』に投稿されたのは、柴犬「おかか」くんのお姿。ママさんとパパさんが一緒に出かけようとすると、必ず『一緒に行きたい』とアピールをするというおかかくん。

この日は、近所のドラッグストアでサッとお買い物をするために、夫婦でこっそりと出かけることにしたのだといいます。

思った以上に『あからさまな態度』が話題に

車で2分の場所にあるドラッグストアで買い物をするだけ、20分程で帰宅できるということもあり、お留守番後はすぐに爆睡してしまうことも多いため声を掛けずに出かけた結果…思った以上に『あからさまな態度』で出迎えてくれたのだそう。

お部屋の隅っこで布団に潜り込み、隙間から恨めしそうに帰宅した飼い主さんたちをジトッと見つめていたというおかかくん。

『ぼくをおいてどこにいってたんですか』『たのしかったですか』なんて言葉が聞こえてきそうなそのお姿は、完全に拗ねてしまった小さな子どものようだったといいます。

思わず『ごめんね』と抱きしめたくなるそのお姿は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「吠えてるわけじゃなくこれって…可愛すぎる」「完全に拗ねてる」「行きたがるよね」「激おこだ」「かわいい」などのコメントが寄せられています。

わんぱくでマイペースな男の子の日常

2022年5月16日生まれのおかかくんには、保護猫「きんぴら」くんという弟の存在も。じゃれ合いっこをしたり、仲良く遊んだりとその関係性はとても微笑ましく尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすおかかくんときんぴらくんの日常は、日々多くのユーザーに柴犬や猫さんの魅力、たくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@okaka_0516」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。