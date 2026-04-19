「ヤクルト−巨人」（１９日、神宮球場）

巨人が１点を先制した直後の四回、守備の乱れをつかれる形で３点を失った。

三回まで無安打投球を継続していた井上は、先頭の長岡の三ゴロに打ち取ったが、ダルベックが一塁へ悪送球。サンタナには三塁前へのボテボテの内野安打でこの日初ヒットを許し、無死一、二塁のピンチを背負った。

続く古賀の打球は遊撃の前でハーフバウンド。前にこぼした遊撃・泉口は三塁封殺でなんとか１死を取ったが、テレビ中継で解説を務めた巨人ＯＢの元木大介氏は「慌てましたねえ、今」と記録には残らない判断ミスを指摘した。

「（泉口は二塁に）トスして、サードに投げてもランダンプレーでゲッツーを取れたんですけど。２死一塁の場面になってたんで。もったいない」。遊撃正面へのライナー気味の打球で走者がスタートを切れておらず、泉口がこぼした打球を拾った後に二塁封殺していれば、二塁走者の三塁進塁は挟殺で防げたと説明した。

「井上投手にしてみれば、全部不運。エラー、ボテボテの内野安打。今もゲッツー取れなかった。２つミスが出ると１点は入ると言うんですけど」と元木氏と話した不安は的中。井上は１死一、二塁で続く４番のオスナに左越えに逆転３ランを被弾した。