通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ＡＬＬ ＣＯＮＮＥＣＴが運営する通信メディア「オールコネクトマガジン」は、自宅ＷｉＦｉ利用者５００人を対象に、ＷｉＦｉの選び方・満足度・後悔に関する調査を行った。

調査の結果、ＷｉＦｉ選びで料金以外に最も重視するポイントは「通信速度の速さ」が６４．２％で圧倒的１位だった。２位の「工事不要」（９．８％）に６倍以上の差をつけており、速度へのニーズが突出している。

一方で、ＷｉＦｉを選んで後悔・失敗した経験がある人は約６割にのぼり、後悔理由の１位は「料金が高かった」（２０．０％）、２位は「速度が遅かった」（１８．５％）だった。

今回の調査では、自宅ＷｉＦｉの利用状況、料金以外の重視ポイント、情報収集先、通信速度・コスパの満足度、後悔・失敗の内容、乗り換え・新規契約時に重視する条件まで、ＷｉＦｉ選びにまつわるユーザーの本音を明らかにした。

現在使用する自宅ＷｉＦｉのサービス種別を聞いたところ、「光回線」が４３．２％で最多、「ホームルーター」が４１．０％で僅差の２位だった。

光回線とホームルーターの合計で８４．２％を占めており、自宅ＷｉＦｉの主流はこの２つであることがわかる。

総務省の「令和６年通信利用動向調査」では光回線６０．５％、ホームルーター２１．６％と報告されており、本調査ではホームルーターの利用率がやや高く出ている。工事不要で手軽に使えるホームルーターの普及が進んでいることが伺える。

一方、ハイブリッド型ＷｉＦｉ（自宅でも外出先でも使える新型端末）は３．４％にとどまっており、まだ認知度・普及度が低い段階にあることがわかる。

ＷｉＦｉ選びで「料金以外で」最も重視するポイントを聞いたところ、「通信速度の速さ」が６４．２％で圧倒的１位。2位の「工事が不要」（９．８％）に６倍以上の差をつけていいる。

現在のＷｉＦｉの通信速度・安定性に満足しているかを聞いたところ、「やや満足」５０．２％と「非常に満足」１８．２％で、合計６８．４％が満足と回答した。

全体では満足層が多数を占めるものの、「やや不満」１５．６％と「非常に不満」１．２％で合計１６．８％が速度に不満を抱えています。５００人中８４人が速度に不満を感じている計算となる。

「どちらでもない」も１５．６％と同率で存在しており、積極的に満足していない層を含めると約３割が速度に課題を感じている可能性がある。

月額料金に対するコストパフォーマンスを聞いたところ、「どちらでもない」が３９．０％で最多。「やや悪い」１８．４％と「非常に悪い」１．２％で、合計１９．６％がコスパに不満を感じている。

「やや良い」３１．０％と「非常に良い」１０．４％の合計４１．４％がコスパに満足している一方、「どちらでもない」が３９．０％で最多となっている。

通信速度・安定性の満足度（満足計６８．４％）と比べると、コスパ満足度（４１．４％）は大幅に低いことがわかる。速度には一定の満足感があるものの、それに見合う料金かどうかには疑問を感じている人が多いと考えられる。

ＷｉＦｉを選んで後悔・失敗したことがあるかを聞いたところ、「失敗したと感じたことはない」が３７．６％で最多だったが、裏を返せば約６割が何らかの後悔・失敗を経験していることになる。

後悔理由を見ると、「料金が高かった」（２０．０％）と「速度が遅かった」（１８．５％）がほぼ同率でトップ２を占めている。

さらに、「工事が大変だった」（５．０％）、「縛りがきつく解約できなかった」（３．８％）、「キャッシュバックが少なかった」（５．３％）など、契約に関する後悔が計１４．１％にのぼった。

乗り換えや新規契約を検討する際に最も重視したい条件を聞いたところ、「速度・安定性」が４５．６％で１位、「月額料金の安さ」が３６．０％で２位だった。

「速度・安定性」と「月額料金の安さ」の合計で８１．６％を占めており、ＷｉＦｉ選びの決め手はこの２つに集約されている。３位以下は「キャッシュバック額」４．８％、「縛りのなさ」４．６％と、いずれも５％未満だった。

後悔理由のアンケート結果でも「料金が高かった」「速度が遅かった」がトップ２だったことと一致しており、過去の後悔を踏まえて「次は速度と料金のバランスで選びたい」という意識がはっきりと表れている。

なお、ＷｉＦｉ選びで料金以外に重視するポイントでは「通信速度の速さ」が６４．２％で圧倒的１位だった。さらに、乗り換え・新規契約時に最も重視する条件でも「速度・安定性」が４５．６％で1位となっており、ＷｉＦｉ選びでは一貫して通信品質が重視されていることがわかる。

今回の自宅ＷｉＦｉ利用者５００人調査では、料金以外で最も重視されていたのは「通信速度の速さ」（６４．２％）だった。通信速度へのニーズが突出している一方、約６割が何らかの後悔・失敗を経験しており、後悔理由は「料金が高かった」「速度が遅かった」がトップ２を占めている。

また、乗り換え・新規契約で最も重視する条件は「速度・安定性」４５．６％と「月額料金の安さ」３６．０％であり、過去の後悔を踏まえた選び方を重視する傾向が見られる。

ＷｉＦｉ選びで後悔しないためには、以下のポイントを押さえることが重要だと考えられます。