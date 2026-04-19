【ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP】 4月19日19時～ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において第2部メインストーリーを4月21日メンテナンス後に配信する。

本作の新たなメインストーリーに関する情報が公開された。「Vol.0『連邦生徒会』編 第1章『アーモンドの花咲く春の日に』」ではしばらく音沙汰のなかったカヤとリンがチェスをする姿が確認できる。また、「Ex.『ロア追跡』編 第1章『正午の陽炎』」も発表。第2部のメインストーリー開幕を紹介するビジュアルには頭部がテレビでスーツ姿という謎の異形頭の姿も確認でき、複数のストーリーが同時に展開されるようだ。

また、配信番組「ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP」では新PVが公開。まだ見ぬキャラクターの姿が多数確認できる映像になっていた。

【ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP】

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