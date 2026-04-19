4月19日、中山競馬場で行われた9R・野島崎特別（4歳上2勝クラス・牝・芝2000m）は、D.レーン騎乗の2番人気、ラブリージャブリー（牝4・美浦・蛯名正義）が勝利した。ハナ差の2着に1番人気のボウウィンドウ（牝4・美浦・武井亮）、3着にホウオウシンデレラ（牝5・美浦・奥村武）が入った。勝ちタイムは1:57.4（良）。

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大接戦を制す

D.レーン騎乗の2番人気、ラブリージャブリーが接戦を制した。道中は中団外目で流れに乗り、縦長の展開の中でじっくりと末脚を温存。3コーナー過ぎから徐々に進出し、直線入口では前を射程圏に入れた。直線では内で粘る2着馬との激しい追い比べとなり、ゴール前は馬体を並べる大接戦。最後は外からわずかに差し切り、ハナ差で競り勝った。なお、これがレーン騎手、今年の来日後3勝目となった。

ラブリージャブリー 5戦3勝

（牝4・美浦・蛯名正義）

父：ラブリーデイ

母：ハブルバブル

母父：ディープインパクト

馬主：金子真人ホールディングス

生産者：社台ファーム