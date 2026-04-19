「スタイル良い！！」近藤千尋、長女＆次女との散歩ショットに「美人親子ですね」「すごい似てそう」の声
「スタイル良い！！」近藤千尋、長女＆次女との散歩ショットに「美人親子ですね」「すごい似てそう」の声
モデルの近藤千尋さんは4月19日、自身のInstagramを更新。長女、次女とのプライベートショットを披露しました。
【写真】近藤千尋、親子で散歩ショット！
「とあみうちゃんもスタイル良い！！」近藤さんは「寝起きで朝散歩」とつづり、5枚の写真を投稿。黒いジャケットを羽織り、デニムに黒いキャップ帽をかぶった近藤さんと、お揃いコーディネートの長女と次女との朝散歩の様子を披露しています。3人で並んだ後ろ姿では、近藤さんだけでなく、姉妹の足の長さも目を引きます。
コメントでは「春っぽくてかわいすぎる」「スタイルのよさ見るとすごい似てそうだなって思ってます」「美人親子ですね」「とあみうちゃんもスタイル良い！！」「千尋さんのファッション、ワイルドでカッコイイ」「ペアルック！ 仲良しな姉妹良いですね」「ちぴちゃんカッコ良すぎです」との声が寄せられています。
姉妹の勉強スペースを披露！9日の投稿では「次女が小学生になるタイミングで お勉強机を買いました」とつづり、白で統一された机と椅子が2つ並んだ、姉妹の勉強スペースを披露している近藤さん。次女の入学式での夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんとのスーツ姿も披露しています。(文:福島 ゆき)
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