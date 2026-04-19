◇柔道 全日本女子選手権（１９日・横浜武道館）

体重無差別で争われ、初出場で体重６３キロで臨んだ渡辺聖子（警視庁）が、決勝で米川明穂（コマツ）に３―０で判定勝ち。初優勝を果たし「大会に出ることを小さい頃から憧れにしていた。今まで支えて下さった皆様に感謝の気持ちを込めて、結果を出して無差別の中で日本一になる気持ちで臨んだ」と、笑顔を弾けさせた。

初戦（２回戦）は昨年度準優勝で、アジア大会代表の白金未桜（筑波大）に３―０の判定勝ち。勝ち進むと、決勝は自身より３７キロ上の米川に勝った。豊富な運動量に、奥襟を取って頭を下げさせるパワーを終始発揮。「相手にいいところをもたれたら、負けてしまうので。力には自信がある。奥襟を持ったら自分の柔道ができると思っているので、持つために頑張った」と、充実の表情を浮かべた。

自身より重い相手を、驚異的な力で制した。「体重は関係ない」と頼もしい２６歳は、スクワットで１６５キロを担ぎ、懸垂は２５キロのプレートを引いて３回こなす。ベンチプレスは「一番苦手」と言いながら、８５キロを挙げるという。週２回、上半身と下半身に分けて筋力トレーニングは欠かさず行い「力には、自信があります」。普段、周囲からは「聖子ちゃん」と呼ばれ「母が、松田聖子さんのことが好きです。私も好きです」と渡辺。試合中、待てがかかると口角を上げて気持ちを切り替えるが「『キツイ時こそ笑え』というのが、高校の先生の考えだった」と、独自のルーチンでこの日も５戦を乗り切った。

目標は２８年ロス五輪出場。主戦場とする女子６３キロ級では、世界選手権（１０月）代表で前年同級女王の嘉重春樺（ブイ・テクノロジー）が、大きなライバルとなる。昨年は講道館杯で３回戦敗退し、強化選手から外れた。ただ「まだロサンゼルスは諦めていない。今年の講道館杯が大事。しっかり優勝して、グランドスラム東京で嘉重さんと直接対決で勝つことが一番アピールになるし、近道だと思うので。講道館杯で優勝して、グランドスラムで嘉重さんを倒したい」と、雪辱とその先を見据える。「６３キロで１番にならないと五輪には出られないので」と表情を引き締める渡辺が“下克上”に挑む。（大谷 翔太）