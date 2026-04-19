体操・全日本個人総合選手権最終日（１９日・群馬高崎アリーナ）――男子は、世界選手権個人総合３連覇中の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）が決勝の６種目で８４・５３２点を挙げ、首位通過した予選との合計を１７０・１１４点として６年連続６度目の優勝を果たした。

男子の６連覇は２０１７年まで１０連覇の内村航平以来、史上２人目。パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）が０・２１６点差の２位。川上翔平（同）が３位に入った。１０月の世界選手権（オランダ）の代表は５月のＮＨＫ杯を経て決まる。

ボーナス点で突出、岡を振り切る

最終演技者として鉄棒に臨んだ橋本が、次々に高難度の手放し技を決めていく。「完璧にやったら、面白いぐらい気持ちいいだろうな」。着地は小さく動いたものの、上々の出来。１５・０００点で優勝が決まると、派手にほえて喜んだ。

予選首位で迎えた決勝は、最初のゆかで転倒し、いきなり岡の先行を許した。跳馬の高得点で追いすがり、鉄棒での勝負を制した形だ。実は、単純に予選と決勝の計１２種目分で計算すると、橋本の得点は岡を下回っている。決定的な差となったのは、国内ルールに基づくボーナス点だった。

世界選手権の代表選考を兼ねる今大会、日本協会は高難度技への挑戦を促す目的で、演技の難しさを示す「Ｄ得点」が６種目合計で一定のラインを超えた場合、加点を与えることにしていた。このボーナス点で突出していたのが橋本。予選と決勝の２日分で、０・６５点を積み上げた。

かつて、橋本は「世界の流れを見ながら、一歩先を行けるよう、いつも新しい技の習得や構成の工夫を考えている」と話していた。途切れることのない向上心が、６連覇を達成する上で生きたと言っていい。

「一つひとつ積み重ねて、さらに成長したい」と橋本。頂点に立っていても、視線は常に上を向いている。やはり、現世界王者は強い。（工藤圭太）

初Ｖ逃した岡「楽しい試合だった」

予選２位からの逆転を狙った岡は、細かい着地の乱れの積み重ねが響き、初優勝を逃した。「体の動きが良すぎて、（暴走を防ぐために）少しセーブしすぎた」といい、着地を止めて得られる加点は鉄棒だけ。それでも持ち味の美しい技さばきは健在で、終始、観客を魅了した。橋本を「本当に強かった」とたたえた上で、「楽しい試合だった。ＮＨＫ杯は連覇したい」とリベンジを誓っていた。