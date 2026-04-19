マジック1の信州が愛媛に大勝し6季ぶり3回目のB2東地区優勝…小玉大智が24得点と大爆発

4月19日、エア・ウォーターアリーナ松本で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第31節が行われ、東地区優勝へのマジックを「1」としていた同地区首位の信州ブレイブウォリアーズが、西地区2位の愛媛オレンジバイキングスと対戦した。

試合は序盤からホームの信州が主導権を握る。第1クォーターはウェイン・マーシャルが10得点を挙げる活躍を見せ、26－15でリードする。続く第2クォーターも攻撃の手を緩めず、エリエット・ドンリーが14得点をマークし、このクォーターだけで36得点を記録。62－34と大量リードを奪って試合を折り返した。

後半に入っても信州の勢いは止まらない。第3クォーターを27－16としてさらに点差を広げると、第4クォーターは小玉大智が10得点と活躍し、愛媛のオフェンスをわずか7得点に抑え込む堅守を披露。終始相手を圧倒し、最終スコア109－57で大勝を収めた。

この結果、信州は見事に6シーズンぶり3回目となるB2東地区優勝を本拠地で決めた。

信州は小玉がチームトップの24得点6リバウンドを挙げたほか、マイク・ダウムが21得点、マーシャルが17得点、ドンリーが14得点7アシストをマークし、大一番でオフェンスが爆発。一方の愛媛は、シャキール・ハインズが23得点と気を吐くも、敵地で手痛い大敗を喫した。

■試合結果



信州ブレイブウォリアーズ 109－57 愛媛オレンジバイキングス（@エア・ウォーターアリーナ松本）



信州｜26｜36｜27｜20｜＝109



愛媛｜15｜19｜16｜ 7｜＝57

【動画】優勝決定後、信州の勝久HC記者会見