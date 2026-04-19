リングの外でも圧倒的な存在感。人気日本人女子レスラーがセレモニーで披露した艶やかなドレス姿が大バズりしている。

【画像】日本人美女、艶やか“ピンクドレス”笑顔の自撮りショット

WWEスーパースターのカイリ・セインが17日、自身のインスタグラムを更新。ピンクのドレスに身を包む笑顔の自撮りショットを公開した。

公開された写真は、ラスベガスで開催中の年間最大の祭典『レッスルマニア 42』に先駆けて行われた関連イベントやセレモニーでのオフショットだ。カイリは鮮やかなピンクのボタニカル柄があしらわれたチューブトップドレスを纏い、デコルテを飾る繊細なネックレスが彼女のエレガントな魅力を一層引き立てている。1枚目で見せた意志の強いクールな眼差しと、2枚目の弾けるような柔らかな笑顔のギャップは、まさに「海賊王女」の二面性を象徴するかのようだ。

日本時間19日に開幕した今年のレッスルマニアでは、カイリやアスカ、中邑真輔ら日本人トップスター陣の試合が公式カードに含まれないという衝撃的な展開となっており、世界中のファンがその動向を注視している。リング上でその勇姿を見られないのは惜しまれるが、オフステージでも放たれる彼女の圧倒的なオーラは、試合の有無など関係なく見る者を魅了して離さない。この投稿には公開直後から爆発的な反響があり、すでに6.3万件を超える「いいね！」が寄せられている。

カイリはハッシュタグで「#wrestlemania」とだけ綴り、祭典の華やかな空気をファンに届けた。ファンからも「圧倒的に美しい」「宇宙全体で最も美しい海賊王女」「あなたはとても美しい！」「めっちゃエレガント」「あなたはレッスルマニアに出場するべきだった」「女神のカイリ」などとコメントされ、絶賛状態となっていた。

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