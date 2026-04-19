■全国の20日〜26日の天気

20日は、北日本や東日本を中心に晴れますが、西日本はくもりや雨となるでしょう。21日は、北日本に上空に寒気を伴った低気圧が近づき、北日本から西日本を前線が通過する見込みです。午前を中心に雨の降る所が多く、風も強まるでしょう。22日は広く晴れますが、23日から24日にかけては、低気圧や前線の影響で、再び広く雨が降る見込みです。九州など西日本には、一時的に梅雨時のような湿った空気が流れ込み、警報級の大雨となる可能性があります。

25日は西日本や北日本で晴れ間が出て、26日は、東日本も晴れる所が多いでしょう。

気温は22日にかけて全国的に高く、西日本や東日本は25℃以上の夏日になる所もありそうです。雨雲が広がる23日以降は西・東日本でも20℃前後の所が多くなりそうです。

■21日から22日は大規模な黄砂飛来か

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21日は、雨とともに、西日本から北日本に大規模な黄砂が飛来する見込みです。午後は晴れる所が多くなりますが、空がかすんできそうです。見通せる距離が10キロ未満になると、交通機関に影響が出るおそれがあります。

22日は、東日本や北日本からは黄砂が抜ける見込みですが、西日本では引き続き黄砂が予想され、洗濯物などへの付着などにも注意が必要です。