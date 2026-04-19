濱田岳主演のテレビ東京ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」が１７日にスタートした。

山梨県警古田署のモブこと刑事百武誠（濱田岳）は、１０年前に恋人だった記者佐伯美咲（石井杏奈）が事件に巻き込まれ落命。失意から立ち直れず、警察を辞めようとしていた。

しかし美咲らを撃ったとして服役していた暴力団信槍会の槇村（池内博之）が出所してきて、組織への報復を開始。槇村が百武に、美咲を撃ったのは自分ではないと言ったところで、警察側が狙撃した銃弾が百武に命中し…結果、なぜか百武は古田署に配属されたばかりの２０１６年に「転生」した。

神社で銃弾を受けて過去への転生が始まったシーンでは、百武と槇村をはじめ、数人の主要人物を残して、周囲から次々に人が消える演出があった。

百武の「警察官人生２周目」が始まり、２０１６年の古田署に出勤した際に、百武が上司の黒崎淳（生瀬勝久）を２０２６年の役職で「副署長」と呼んでしまうと、黒崎が「俺は“まだ”係長だ」と返す一幕も。

未来から２０１６年に転生したのは、百武だけではないとの予想も浮上している。