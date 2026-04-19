◆ファーム・リーグ 巨人７―４楽天（１９日・ジャイアンツタウン）

巨人の戸郷翔征投手がファーム・リーグの楽天戦で先発して７回９９球、６安打３失点、７Ｋだった。「初回の真っすぐのキレとか、三振が取れたということに関してはすごくいいことでしょうし、ただホームランを打たれたり、初球のスライダーをタイムリー打たれたのは僕の中では反省点というのはありました」と振り返った。

初回、先頭・ボイトを１４６キロで中飛。２番・マッカスカーはフォークで空振り三振。３番・入江には１５０キロの直球を投げ込んでファウルを奪い、続く２球目、１４９キロ直球で中飛。テンポ良く３者凡退に抑えた。

しかし２回には、この回の先頭・吉野、５番・ゴンザレスに２者連続で二塁打を浴びて１失点。さらに３回には２死から２番・マッカスカーに左中間へのソロを浴びて２点目を失った。

３―２となった４回は２戦連続三振を奪って２人で片付けたが、５回には１死一、三塁から１番・ボイトに右前適時打を浴びた。

６回は四球で走者を出しながらも無失点。勝ち越して迎えた７回も四球を出したが、無失点に抑えた。

戸郷は前回１２日のファーム・リーグ、ＤｅＮＡ戦（平塚）で先発し、７回４安打１失点の好投。胸の前で構えたグラブを横に引いてから、ゆったりと左足を上げる、久保巡回投手コーチと作り上げた腕から始動する菅野式の新フォームで登板していた。フォームについては「平均球速が上がっているっていうのは手応え。結果的に０で抑えたいのはありますけど、甲斐さんと話して２軍だからこそ試せるところもあるので１軍とは違う配球をしていますし、甲斐さんともよく話してできている」と手応えを得た。

「まだシーズンは長いですし、もうそろそろ１軍に行って結果を出さないといけない時期だと思うので。焦ってはないですけど、呼ばれた時にいいピッチングができるようにと思っています。もう（２軍に）戻ってくるつもりはないので、なるべく話してこなかった後輩たちとか、自分の感覚を伝えたり、逆に僕も聞きながら学んでいるところもあるので」と語り、「必死にやりたいと思いますし、それぐらいの強い気持ちで今年はやってきているんで、あとはいい結果を出したいなと思います」と意気込んだ。