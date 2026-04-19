◆パ・リーグ 楽天５―８ロッテ（１９日・楽天モバイル最強）

楽天が痛恨の逆転負けで連勝は２でストップ。勝てば、２試合以上消化時点では２０２２年６月２３日以来１３９６日ぶりとなる単独首位だったが、目前で消えた。

２―２の同点に追いつかれた６回２死走者なしから３連続四球で満塁。この好機で小郷がロッテ２番手左腕のロングから、左前に勝ち越し打を放った。なおも２死満塁で中島が右翼右へ２点二塁打を放って、５―２と３点リードした。

このリードを守りたかったが８回に暗転。２番手の鈴木翔は友杉の右前安打などで１死一、二塁のピンチ。藤原が右前適時打で２点差に迫られた。

さらに西川の四球で１死満塁となり、ソトの止めたバットに当たったゴロを、投手の田中千が捕球できず後逸。その間に三走が生還して１点差となった。なおも１死満塁で石川慎に押し出し四球を与え同点に追いつかれ、なおも１死満塁で宋家豪が寺地に遊撃強襲の適時打を浴びてついに逆転されると、２死満塁で友杉に右前２点打を打たれて、ビハインドは３点に。この回３投手をつぎ込んだが、まさかの６失点で逆転負けを喫し、首位浮上を逃した。