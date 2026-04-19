「これでは自衛隊員がかわいそうですよ」――。「AERA」元編集長の浜田敬子さんは腹立たしそうにつぶやいた。

自民党が党大会で、陸上自衛隊中央音楽隊所属の3等陸曹に国歌を歌わせたのは自衛隊法違反という指摘が強まり、高市首相や小泉防衛大臣が「私人として行った」「事前に知らされていなかった」と逃げていることについてだ。

「私人として」と国会で逃げ回る小泉大臣、高市首相

浜田さんは2026年4月19日放送の「サンデーモーニング」（TBS系）にパネリストとして出演、こう批判した。

「自民党大会で自衛隊員に国歌を歌唱してもらうことが、内部で検討されている時点で、これはやばくないですか、おかしくないですか、自衛隊法に抵触しませんかという議論にさえなっていないことに、すごく危機感を抱きます」

自衛隊法61条では「隊員は選挙権の行使以外の政治行為はしてはならない」と規定している。小泉防衛大臣は「（国歌の歌唱は）私人としてイベント会社から依頼を受けたもので、政治的行為に当たるものではない」と釈明した。高市首相も「職務ではなく、私人として国歌を歌唱したもので、自衛隊法違反などはない」と答弁した。

小泉大臣はその自衛隊員とのツーショットをXに投稿

しかし、問題になっているのは国歌を歌ったことではなく、特定政党の党大会に制服で出席したことだ。与党の維新の会からも「不適切」と指摘があり、木原官房長官も「反省すべきこと」と認めざるとえなかった。

すると、小泉大臣は「事前に（歌唱するという）報告を受けていなかった。かりに情報が上がっていれば、別の判断もあり得た」と、事前に知っていれば止めたと説明を変えた。

浜田さんは「小泉大臣は組織の問題にしちゃったんですね。そもそも、小泉大臣は党大会の後に、この自衛隊員の方とツーショットを撮ってXに投稿していて、批判されたら削除して、組織に問題があると（すり替えた）。ここにすごく認識の甘さがあって、それでは自衛隊員の人がかわいそうですよ。誰かから言われて行ったにもかかわらず」と怒る。

すべて命令と指示で動く自衛隊という組織から考えれば、国歌を歌唱した自衛隊員が自分だけの判断で依頼を承諾することはあり得ない。しかし、政治家から「私人として行った」という一言で切り捨てられてしまった。

（シニアエディター 関口一喜）