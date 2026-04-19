◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・神宮）

ヤクルトのホセ・オスナ内野手（３３）が１９日、巨人戦に「４番・一塁」で先発出場。１点を追う４回１死一、二塁で１５試合ぶりの一発となる２号逆転３ランを放った。打った瞬間、スタンドインを確信した助っ人は“確信歩き”ならぬ“確信歩かない”で余韻を楽しみ、ベンチに向かってほえてからゆっくりとダイヤモンドを一周した。

１点を追う４回。ヤクルトは先頭の１番・長岡が敵失で塁に出ると、続くサンタナが全力疾走で三塁内野安打をもぎ取った。ここまで両リーグ最少となる２犠打のチームは無死一、二塁でも送りバントはなし。３番・古賀は遊ゴロに倒れ、１死一、二塁となったが、ここで４番・オスナが井上のカットボールを完璧に捉えた。「ＮＰＢプラス」によると、打球速度１６６キロ、角度３２度、飛距離１２０メートル、最高到達点は３２メートルという“ムーンショット”だった。オスナのホームランは３月３１日の広島戦（神宮）以来だった。

プロ初先発のドラフト４位左腕・増居翔太投手（２５）＝トヨタ自動車＝が４回に先制を許していたが、その裏に助っ人の一撃でルーキーに大きな援護点が入った。