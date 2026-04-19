元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が19日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜前10・25）に出演し、番組スタッフの出身校を巡って驚く場面があった。

この日は「新学期到来！東京大学のサークルのゲンバ！」として東大駒場キャンパスを訪問。一茂は「頭良かったら来たかったなあ」としみじみと話し、番組の女性チーフプロデューサー（CP）が東大出身と分かると「マジで？」と目を見開いた。

CPは法学部出身で、一茂は「何でテレビやってるんですか!?」とさらにびっくり。「法曹界で頑張ってくださいよ。何でテレビなんかやってるんですか」と問い詰め、「挫折しました」という答えを聞くと「日テレって挫折したら入れるの？」と苦笑いだった。

かまいたちの山内健司と濱家隆一も「挫折して日テレ？」と大ウケ。濱家が「東大法学部出て今僕らのコーヒー走って買いに行ってくれている」と言うと、一茂も「凄いよね」と笑った。

さらに男性ディレクターも東大卒と判明。山内が「ゲンバ、優秀やな〜」とつぶやくと、一茂は「東大がこのスタッフに2人いるの？優秀な人が作ってる番組じゃないよね。ほぼ放置プレーの番組だから」と突っ込んでいた。