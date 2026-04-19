◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、神宮球場)

4回表に泉口友汰選手の犠牲フライで先制していた巨人。直後に味方のエラーなどで1アウト1、2塁のピンチを招き、オスナ選手の逆転3ランを浴びました。

先発・井上温大投手は3回まで無失点の好投。これを援護すべく巨人打線は4回に奮起を見せ、ここまでパーフェクト投球を見せていた増居翔太投手をとらえます。先頭の佐々木俊輔選手が四球で出塁すると、松本剛選手のチーム初ヒットと、佐々木選手の好走塁で無死1、3塁のチャンス。続く泉口友汰選手が犠牲フライを放ち、1点を先制しました。

しかし直後の4回裏。先頭で打席に迎えた長岡秀樹選手の当たりは、サードのダルベック選手のエラーを誘う形となります。さらに続くサンタナ選手もサードへの内野安打で続き、無死1、2塁のピンチ。後続を併殺打もあり得る当たりにするも、ショート・泉口友汰選手が打球処理に手間取り、1アウト1、2塁とピンチを継続しました。

ここで打席に迎えたのは4番・オスナ選手。3球目のインコースへのカットボールをとらえられ、レフトスタンドへ飛び込む確信の逆転3ランとされました。