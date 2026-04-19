同居犬が亡くなってから元気のない柴犬さん。その姿を見た娘さんの行動がTikTokで紹介されると、多くのユーザーの胸を打ち「優しい娘さん」「弱ってるときに添い寝してもらえるとワンコも心強いだろうね」「配慮してる様子が感心しました」といった声が寄せられました。

【動画：同居犬が亡くなり、元気がない犬→心配した娘が『毛布』を貸してあげて…涙あふれる『無償の愛を感じる行動』】

同居犬が亡くなり…

TikTokアカウント「うちの家族（@user1o8toy8xbw）」さまに投稿されたのは、投稿者さまの娘さんと柴犬「シイ」ちゃんのやりとりです。

先日シイちゃんの同居犬だった「アン」ちゃんが虹の橋を渡ってしまい、お別れすることになったのだそう。突然の出来事に心の準備もできないままお別れすることになってしまったご家族とシイちゃん。それからというもの、シイちゃんはずっと元気のない状態だったのだとか……。

そんなシイちゃんを心配した娘さんがとった行動は……

なんと自分の毛布を貸してあげて、さらに優しくかけてあげたのです！

一緒に添い寝も♡

さらに娘さんは、毛布にくるまるシイちゃんの隣に潜り込み、一緒に添い寝してあげたのだとか！

まだ大好きだったアンちゃんがいなくなり、悲しみが消えないシイちゃん。しかし、毛布をかけてくれたり、添い寝してくれたりする優しい娘さんがいるので、きっとすぐに元気を取り戻せることでしょう。

優しい娘さんの行動に大反響

優しい娘さんがシイちゃんを慰める様子は、TikTokに投稿されると多くの人から反響が寄せられました。

コメント欄には「優しい娘さん」「弱ってるときに添い寝してもらえるとワンコも心強いだろうね」「配慮してる様子が感心しました」といった声が殺到し、その優しさに心が温かくなった人が続出しています。

そんなシイちゃんと娘さんは、普段からとっても仲良しなのだとか！

そんな和やかなふたりの様子をもっと見てみたい方は、ぜひTikTokアカウント「うちの家族（@user1o8toy8xbw）」さまを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「うちの家族（@user1o8toy8xbw）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。