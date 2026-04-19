2026年4月20日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月20日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
今日は何かと邪魔が入りがち。家族への相談は延期がおすすめ。
人に言えない秘密ができそう。苦しくても口外はしないこと。
身ぎれいにすることを心掛けると、運気改善の効果は絶大！
将来に役立つご縁がありそう。積極的に人と交流してみて。
親族から金品を譲り受ける予感。大切にすると大きな宝に。
読書に収穫あり。話題になっている本にトライしてみて。
仲間といいムードに。協力すればかなりのことができそう。
お金をセーブすると◎。10円でも安い交通機関を選んで移動して。
ちょっとしたミスがありそう。記憶違いや計算間違いには注意しよう。
ハキハキした口調で人気が集中。言いたいことは堂々と言って。
1度決めたら迷わず実行しよう。人の意見に左右されないこと。
我慢強さが幸運を呼ぶカギ。買い物はセールまで待つのが◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
今日は何かと邪魔が入りがち。家族への相談は延期がおすすめ。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
人に言えない秘密ができそう。苦しくても口外はしないこと。
10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
身ぎれいにすることを心掛けると、運気改善の効果は絶大！
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
将来に役立つご縁がありそう。積極的に人と交流してみて。
8位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
親族から金品を譲り受ける予感。大切にすると大きな宝に。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
読書に収穫あり。話題になっている本にトライしてみて。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
仲間といいムードに。協力すればかなりのことができそう。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
お金をセーブすると◎。10円でも安い交通機関を選んで移動して。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
ちょっとしたミスがありそう。記憶違いや計算間違いには注意しよう。
3位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
ハキハキした口調で人気が集中。言いたいことは堂々と言って。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
1度決めたら迷わず実行しよう。人の意見に左右されないこと。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
我慢強さが幸運を呼ぶカギ。買い物はセールまで待つのが◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)