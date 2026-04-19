【30代主婦に聞いた】無印良品で買ってよかった商品3選！ 「掃除がしやすく時短につながる」と話す人気商品とは
小さな家事でも、毎日の暮らしの中で積み重なれば、大きな負担に変わるもの。そんなときに便利なのが、身近なお店で購入できるお役立ちアイテムです。
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、東京都在住・30代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
在住：東京都
同居者：自分、夫、子ども1人
職業：正社員
世帯収入：自分400万円、夫550万円
最近の悩み：共働きのため、帰宅後の限られた時間で料理や片付けを済ませるのが非常にしんどいです
いかがでしたでしょうか。日々の暮らしに忙しい主婦の声を見れば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、全国の20~70代の主婦50人を対象に、「無印良品の商品」に関するアンケートを実施。その中から、東京都在住・30代主婦に聞いた、「無印良品で購入したお役立ちアイテム3選」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
回答者プロフィール回答者本人：32歳女性
在住：東京都
同居者：自分、夫、子ども1人
職業：正社員
世帯収入：自分400万円、夫550万円
最近の悩み：共働きのため、帰宅後の限られた時間で料理や片付けを済ませるのが非常にしんどいです
お役立ちアイテム1：「シリコーン 調理スプーン」回答者が教えてくれた最初の商品は「シリコーン調理スプーン」。サイズ26cmの場合、税込み495円で購入可能です。「炒める、混ぜる、盛り付けるといった工程がこれ一本で完結するため、調理中の洗い物が劇的に減りました。適度な硬さと柔軟性があるので、鍋のふちに残ったソースやカレーもスパチュラのようにきれいにすくい取ることができ、予洗いの手間も省けます。忙しい平日の夕飯作りにおいて、道具を持ち替えるストレスがなくなったのが一番うれしかったです」と魅力を語ってくれました。
お役立ちアイテム2：「再生ポリプロピレン入りファイルボックス」回答者が教えてくれた2つ目の商品は「再生ポリプロピレン入りファイルボックス」。税込み791円で購入可能です。「キッチンのガスコンロ下の引き出しで、フライパンや鍋蓋を立てて収納するのに活用しています。以前は重ねて収納していたため、取り出すたびにガシャガシャと音がしたり手間取ったりしていましたが、これを導入してからは片手でサッと取り出せるようになりました。見た目も白で統一されて清潔感があり、掃除がしやすい素材なのも家事の時短に繋がっています」と、実際の活用法を語ってくれました。
お役立ちアイテム3：「やわらかポリエチレンケース」回答者が教えてくれた3つ目の商品は「やわらかポリエチレンケース」。税込み591円で購入可能です。「子どものおもちゃ収納として利用しています。角が丸くて柔らかい素材なので、小さな子どもが自分で中身を取り出してもけがの心配がなく、安心感があります。また、汚れても水洗いができるため、外遊びの道具やクレヨンがついたおもちゃを入れても手入れが非常に楽です。別売りのふたをすればスタッキングも可能なので、限られたスペースを有効活用できるようになりました」と、日々の暮らしに欠かせない存在になっているようです。
いかがでしたでしょうか。日々の暮らしに忙しい主婦の声を見れば、どの商品がどのような場面で役立つかが分かるもの。気になった商品があった人は、お近くの店舗を訪れてみてもよいかもしれません。(文:All About ニュース編集部)