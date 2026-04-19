「凄いコンビ」工藤静香、イモトアヤコとの56歳バースデーショットを披露！ 「仲良し姉妹みたい」「可愛い〜」
歌手の工藤静香さんは4月19日、自身のInstagramを更新。タレントのイモトアヤコさんとのプライベートショットを披露しました。
【写真】工藤静香、イモトアヤコとの誕生日ショット
コメントでは「素敵な仲良し姉妹みたい」「お二人の笑顔 最高」「お二人のはじける笑顔が眩しい」「年の差あっても気にしない友達って素敵」「大好きなお二人」「2人とも可愛い〜」「凄いコンビ」「長年、付き合いがある親友のように見えます」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】工藤静香、イモトアヤコとの誕生日ショット
「素敵な仲良し姉妹みたい」工藤さんは「忙しいのに〜 絢ちゃんがお祝いをしてくれました〜 時間があっという間に過ぎてしまい、慌てて解散した私達。しかし私も絢ちゃんも良く食べる。笑」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。4月14日に56歳の誕生日を迎えた工藤さん。タレントのイモトアヤコさんと2人でピースポーズをとる誕生日ショットを披露しています。
「スーパー40だね おめでとう」1月24日の投稿では、イモトさんの40歳の誕生日を2人で祝福する様子を披露している工藤さん。「あやちゃーん！ 遅くなってごめんよ〜!! !! ずっとなかなか時間が合わずで、一月中にお祝いできて嬉しい スーパー40だね おめでとう」とつづり、笑顔でピースポーズ。忙しい中で時間を合わせて誕生日をお祝いしあう素敵な関係に「後輩思いの素敵なお姐様」「めちゃ仲良し」「笑顔が可愛い2人のピース」「二人ともかわいい」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)