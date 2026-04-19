第2子妊娠中の西野未姫「ママって呼んで不思議な顔をする」1歳長女の姿公開「可愛いすぎて何度も見ちゃう」「どんどんママに似てきた」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】元AKB48でタレントの西野未姫が4月18日、自身のInstagramを更新。長女の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】第2子妊娠中の27歳元AKB「表情が豊かすぎて将来が楽しみ」1歳長女の変顔
西野は、「ママって呼んで不思議な顔をするにこり」と題して動画を投稿。食事中の長女・にこりちゃんが西野に向かって「ママ」と呼びかけた後、フォークを手に目をぎゅっとつぶる様子が捉えられており、「何その顔〜可愛いけど」という西野の優しい声や、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が「“けい”は〜？」と自分を呼んでくれるように促す声なども収められている。
また、西野自身は「なんでこの顔をするのか分かりません」と付け加えている。
この投稿に、ファンからは「可愛いすぎて何度も見ちゃう」「幸せが詰まってる」「一生懸命ママって呼ぶ姿が可愛すぎる」「表情が豊かすぎて将来が楽しみ」「ママとパパとのやり取りにほっこりする」「表情に癒やされる」「どんどんママに似てきた」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子妊娠中の27歳元AKB「表情が豊かすぎて将来が楽しみ」1歳長女の変顔
◆西野未姫「ママって呼んで不思議な顔をする」長女の姿公開
西野は、「ママって呼んで不思議な顔をするにこり」と題して動画を投稿。食事中の長女・にこりちゃんが西野に向かって「ママ」と呼びかけた後、フォークを手に目をぎゅっとつぶる様子が捉えられており、「何その顔〜可愛いけど」という西野の優しい声や、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が「“けい”は〜？」と自分を呼んでくれるように促す声なども収められている。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛いすぎて何度も見ちゃう」「幸せが詰まってる」「一生懸命ママって呼ぶ姿が可愛すぎる」「表情が豊かすぎて将来が楽しみ」「ママとパパとのやり取りにほっこりする」「表情に癒やされる」「どんどんママに似てきた」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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