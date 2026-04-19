≠ME鈴木瞳美、ピンクミニスカから色白美脚輝く「お人形さんみたい」「透明感すごくて憧れる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/19】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が4月18日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを身に着けたコーディネートを公開した。
【写真】25歳指原プロデュースアイドル「脚まっすぐで綺麗すぎ」美脚スラリのミニスカ姿
同日開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演していた鈴木は、出演と観客への感謝とともに複数枚のオフショットを投稿。「お洋服もヘアメイクも全てかわいいで溢れてて とっても幸せです」とつづり、ピンクのロゴTシャツにピンクのツイードミニスカート、足元には白のシアーブーツを合わせ、しなやかな美脚が際立つショットや、メンバーの谷崎早耶との2ショットなども投稿している。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「透明感すごくて憧れる」「ミニスカ姿が可愛すぎる」「脚まっすぐで綺麗すぎ」「仲良しショット可愛いが溢れてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳指原プロデュースアイドル「脚まっすぐで綺麗すぎ」美脚スラリのミニスカ姿
◆鈴木瞳美、ミニスカートで美脚輝く
同日開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演していた鈴木は、出演と観客への感謝とともに複数枚のオフショットを投稿。「お洋服もヘアメイクも全てかわいいで溢れてて とっても幸せです」とつづり、ピンクのロゴTシャツにピンクのツイードミニスカート、足元には白のシアーブーツを合わせ、しなやかな美脚が際立つショットや、メンバーの谷崎早耶との2ショットなども投稿している。
◆鈴木瞳美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「透明感すごくて憧れる」「ミニスカ姿が可愛すぎる」「脚まっすぐで綺麗すぎ」「仲良しショット可愛いが溢れてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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