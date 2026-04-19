タレントの薬丸裕英さんが妻子が暮らすハワイを訪問。4月16日から19日にかけて、自身の公式ブログでその充実した滞在の様子を連日報告しました。



【写真を見る】【 薬丸裕英 】 ハワイでの休日を満喫 愛妻とのゴルフやカフェ巡りなど 充実のプライベートを明かす





4月16日の出発前夜、薬丸さんはJALラウンジで「今夜は…JALラウンジでディナー」と投稿。デザートの抹茶おはぎとわらび餅を堪能し、「行ってきます」と旅立ちを報告しました。







翌17日、予定より50分早く到着したハワイでは、迎えを待つ間スターバックスで待機。「早すぎて妻の迎えがまだなのでスタバで待機。でも、得した気分♪」とユーモアを交えて綴りました。







自宅に到着後は眠気に負ける前にジムへ直行。「ハワイの景色を眺めながら身体を動かすと眠気も頭もリセットされる」と、ハワイらしい景色の中でのトレーニングを紹介。その後は妻とともに「WEST MAN CAFE」を訪問。「まるで雲のような、ふわっと軽い口どけ」と絶賛するスフレパンケーキを堪能しました。







18日は妻とカフェ巡りを楽しんだほか、「HAWAII PRINCE GOLF CLUB」でゴルフも。「肩と相談しながら様子見ゴルフ」と体調に気遣いながらもプレーした様子を伝えました。デザートは妻とともにDEAN & DELUCA HAWAIIへ。ハワイでプリンアラモードを楽しんだと報告しています。







夕食を抜いた同日の夜は、遅い時間に妻と夜食へ。「車を走らせて辿り着いたのは一件だけ営業していた麻辣担のお店」で、木製ボウルに盛られたラーメンを味わい、「有り難い一杯でした」と感謝の言葉を添えました。







4月19日の朝も「いつもルーティン」として、ウォーキングとサウナを実践。朝食は「完全和食の妻の朝食」と、鰻丼に味噌汁、もずく、めかぶというメニューを選んだ妻について「ハワイらしさゼロ(笑)」とユーモアを込めつつ、「ふっくらしてとても美味しい鰻でした」と報告しました。







そして帰国前の最後の食事はJALラウンジのカレー。「JALラウンジ カレーを食べて帰国」と短くまとめ、ハワイ滞在を締めくくりました。







薬丸裕英さんは、1990年6月、人気アイドルだった石川秀美さんと結婚。俳優の長男・翔さんなど３男２女の父。長年、妻子が住むハワイの自宅と日本を行き来しています。



【担当：芸能情報ステーション】