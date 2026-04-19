SUNトピ福山佳那・気象予報士です。あら、可愛らしい！革製品ですか?実はこちら、もともとはランドセルだったんです。

思い出が詰まったランドセル、残しておきたくても、保管に悩むという方もいるのでは?

こちらのレザークラフト工房では、自分の手で新しい形にリメイクする体験ができるんです。実際に体験する様子を見せていただきました。

福山佳那 気象予報士

「ハサミを入れた感覚どうですか?」

リメイク体験をする想馬さん（中学2年生）

「めちゃめちゃ硬いです」

切り取ったあとがこちら。これは何になるんでしょうか?気になりますよね！この後は、好きな色の糸を選んで、縫い合わせていきます。そして、フチに色を塗って…。

リメイク体験をする想馬さん（中学2年生）

「最初は思い出が切られていくと思った。完成したのを見ると綺麗に作れて嬉しい」

他に、ペンケースやお財布なども作ることができますよ。

いいですね！ずっと思い出が残るというのは。そうですよね！ずっとランドセルを取っておいたという大人の方も参加されるそうです。