■全国の20日（月）の天気

西日本は、低気圧や気圧の谷の影響で雲の多い天気が続くでしょう。九州は朝にかけて雨が降り、四国は午後も雨が降ったりやんだりしそうです。中国地方や近畿も、雨のぱらつく所があるでしょう。東日本と北日本は晴れ間が出ますが、東海も、しだいに雨が降りやすくなりそうです。

最低気温は九州から関東で15℃前後と、この時期としては暖かい朝になりそうです。北日本では19日より低く、霜のおりる所があるでしょう。日中は、西日本や東日本で24℃くらいの所が多く、大阪や金沢などで25℃と、夏日になりそうです。東北の日本海側も気温が高く、秋田や弘前（青森）でも、ことし初めて夏日になりそうです。体が暑さに慣れていない時期ですので、こまめに水分を補給するなど、暑さ対策をして下さい。

予想最低気温（前日差）

札幌 6℃（-4 4月下旬）

仙台 9℃（-2 4月下旬）

新潟 10℃（-1 5月上旬）

東京都心 14℃（±0 5月中旬）

名古屋 16℃（＋2 5月下旬）

大阪 16℃（-1 5月中旬）

広島 16℃（-1 5月下旬）

高知 17℃（＋1 5月下旬）

福岡 16℃（-1 5月中旬）

鹿児島 18℃（＋1 5月下旬）

那覇 20℃（-1 4月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 16℃（＋1 5月上旬）

仙台 18℃（-6 4月下旬）

新潟 24℃（＋6 6月上旬）

東京都心 24℃（-2 5月中旬）

名古屋 24℃（-2 5月中旬）

大阪 25℃（±0 5月中旬）

広島 23℃（＋1 5月上旬）

高知 22℃（±0 4月下旬）

福岡 23℃（-1 5月上旬）

鹿児島 24℃（＋4 5月上旬）

那覇 26℃（±0 5月上旬）

■全国の週間予報

この先も、周期的に天気が変わる見込みです。21日は、北日本や日本海側で午前を中心に雨が降るでしょう。北日本は風が強まりそうです。22日は広く晴れますが、23日から24日は、再び雨の降る所が多くなるでしょう。

気温は22日にかけて全国的に高く、西日本や東日本は25℃くらいまで上がる所もありそうです。23日以降は、季節先取りの陽気は落ち着くでしょう。