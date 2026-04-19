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■全国の20日（月）の天気

西日本は、低気圧や気圧の谷の影響で雲の多い天気が続くでしょう。九州は朝にかけて雨が降り、四国は午後も雨が降ったりやんだりしそうです。中国地方や近畿も、雨のぱらつく所があるでしょう。東日本と北日本は晴れ間が出ますが、東海も、しだいに雨が降りやすくなりそうです。

最低気温は九州から関東で15℃前後と、この時期としては暖かい朝になりそうです。北日本では19日より低く、霜のおりる所があるでしょう。日中は、西日本や東日本で24℃くらいの所が多く、大阪や金沢などで25℃と、夏日になりそうです。東北の日本海側も気温が高く、秋田や弘前（青森）でも、ことし初めて夏日になりそうです。体が暑さに慣れていない時期ですので、こまめに水分を補給するなど、暑さ対策をして下さい。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　 6℃（-4　4月下旬）
仙台　　　 9℃（-2　4月下旬）
新潟　　 10℃（-1　5月上旬）
東京都心　14℃（±0　5月中旬）
名古屋　　16℃（＋2　5月下旬）
大阪　　　16℃（-1　5月中旬）
広島　　　16℃（-1　5月下旬）
高知　　　17℃（＋1　5月下旬）
福岡　　　16℃（-1　5月中旬）
鹿児島　　18℃（＋1　5月下旬）
那覇　　　20℃（-1　4月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　16℃（＋1　5月上旬）
仙台　　　18℃（-6　4月下旬）
新潟　　　24℃（＋6　6月上旬）
東京都心　24℃（-2　5月中旬）
名古屋　　24℃（-2　5月中旬）
大阪　　　25℃（±0　5月中旬）
広島　　　23℃（＋1　5月上旬）
高知　　　22℃（±0　4月下旬）
福岡　　　23℃（-1　5月上旬）
鹿児島　　24℃（＋4　5月上旬）
那覇　　　26℃（±0　5月上旬）

■全国の週間予報

この先も、周期的に天気が変わる見込みです。21日は、北日本や日本海側で午前を中心に雨が降るでしょう。北日本は風が強まりそうです。22日は広く晴れますが、23日から24日は、再び雨の降る所が多くなるでしょう。

気温は22日にかけて全国的に高く、西日本や東日本は25℃くらいまで上がる所もありそうです。23日以降は、季節先取りの陽気は落ち着くでしょう。