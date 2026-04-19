巨大な大谷翔平の3Dビジュアル乗せた「大谷SUNトラック」出発式 五十嵐亮太が太鼓判「会うたび大きくなっている」
米・大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平投手（31）がCM出演する化粧品大手コーセーのスキンケアブランド「雪肌精」の日やけ止めのプロモーションが18日から始まり、大谷を身長約5メートルに巨大化させた3Dビジュアルを乗せた「大谷SUNトラック」の出発式が東京・渋谷で行われた。
【写真】巨大な大谷翔平の3Dビジュアルが乗る「大谷SUNトラック」
3Dは「太陽とたたかう大谷」をイメージしたもの。出発式で解説を務めた野球評論家の五十嵐亮太（46）は「スライディングのときに左手をつくとことか、足の長さとか本当に細かいところまで再現されてます。迫力がすごい」と舌を巻いた。本人よりも2倍以上の大きさだが「イメージ的には同じ。現役時代に対戦した時も感じたけど、会うたび大きくなっている」と五十嵐は話した。
日焼け止めについては五十嵐も現役時代から使っていたそうで「日焼けすると体に熱がたまったり体が疲れやすくなる。ロサンゼルスは特に日差しがきついので、雪肌精も体のケアでは大事になってくる」と解説。ドジャースのロッカールームには雪肌精が常備され、大谷以外の選手もグランドに出る際には使用しているという。
今後「大谷SUNトラック」は18日から28日にかけて、東京から名古屋、大阪へと移動。期間中には大谷選手の直筆サインボールが当たるSNS投稿キャンペーンも実施される。
【写真】巨大な大谷翔平の3Dビジュアルが乗る「大谷SUNトラック」
3Dは「太陽とたたかう大谷」をイメージしたもの。出発式で解説を務めた野球評論家の五十嵐亮太（46）は「スライディングのときに左手をつくとことか、足の長さとか本当に細かいところまで再現されてます。迫力がすごい」と舌を巻いた。本人よりも2倍以上の大きさだが「イメージ的には同じ。現役時代に対戦した時も感じたけど、会うたび大きくなっている」と五十嵐は話した。
今後「大谷SUNトラック」は18日から28日にかけて、東京から名古屋、大阪へと移動。期間中には大谷選手の直筆サインボールが当たるSNS投稿キャンペーンも実施される。