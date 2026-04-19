「日本ハム３−１５西武」（１９日、エスコンフィールド）

日本ハムが今季最多１５失点で大敗。３カード連続の負け越しで、借金２となった。

２点ビハインドの八回に守備が崩壊した。ドラフト１位・大川がプロ初登板したが、１死から林安可の二塁へのゴロを奈良間がファンブル。１死一、三塁から長谷川のセーフティースクイズを処理した清宮幸が本塁へバックトスを試みたが、悪送球となって失点した（記録は野選と失策）。続く古賀悠には大川の暴投で追加点を許した後、古賀悠の二ゴロを奈良間が間に合わない本塁へ送球する野選で失点した。

大川に代わった４番手の池田は、滝沢に中前適時打を浴びると、打球を処理した西川のバックホームが悪送球となり、滝沢は二進。その後、１死満塁から源田に１号グランドスラムを浴びた。

１イニング３失策２野選の“守乱”で大量８点を奪われて勝負あり。両リーグ断トツのチーム失策数は、開幕２０試合で２０個となった。今季７失策目となった清宮幸は「追い上げムードになった中でああやって失点してしまうのは、本当にチームにもピッチャーにも本当に申し訳ない」と謝罪。ルーキー右腕の足を引っ張り「本来、僕たちがやっぱ救ってあげなきゃいけなかったですし、引っ張っていかなきゃいけなかったんですけど、本当に彼には申し訳ないデビュー登板にさせてしまった」と猛省した。