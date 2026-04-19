◇練習試合 清水４−１磐田（１９日・ヤマハスタジアム）

Ｊ１清水は１９日、Ｊ２磐田と強化トレーニングマッチ（４５分×２）を行った。１本目は０―０だったが、２本目はブルガリア代表のＦＷアフメド・アフメドフ（３１）が２得点を挙げ、４―１の快勝に導いた。

センターフォワードとして先発し、２本目の２１分、ゴール前でボールを収め、反転からのシュートで先制点を奪取。練習試合だが、喜びを爆発させて芝にキスし、神への感謝を示した。「自信のある形でした。ターンした後にゴールが見えたのしっかり打てました。さらに３分後にも追加点を挙げた。主力外が中心のメンバーだったが、アフメドフは９０分間フル出場し、アピールに成功した。

今季の公式戦では、まだベンチ入りを果たせていないが、存在感を示した。吉田孝行監督（４９）は得点感覚を評価しつつも、「予測から圧をかける」守備面の向上を求める。ストライカーとして総合力の底上げが課題だ。「毎試合、自分がプレーした時にしっかり得点を決められるようにしていきたい」と力を込めた。

（伊藤 明日香）