バドミントンの日本代表が１９日、２年に一度、団体世界一を決める国別対抗の男子トマス杯・女子ユーバー杯（２４日開幕、デンマーク）に向けた都内での合宿を報道陣に公開した。女子ダブルスで初代表入りした３０歳の中西貴映（ＢＩＰＲＯＧＹ）が主将を務め、「みんな集中力があって、いい練習ができている。優勝を目指して頑張りたい。ずっと出たかった大会なので、自分自身も戦力として貢献できるように頑張ります」と意気込んだ。

団体戦で重要になるのが応援だ。女子チームの「盛り上げ隊長」について、福島由紀（岐阜Ｂｌｕｖｉｃ）、松本麻佑（ほねごり相模原）組は「（山口）茜かな〜？（笑）」とニヤリとしながら、女子シングルスエースの山口をプッシュした。趣味はナノブロック、クールでプレーで引っ張る印象が強い山口だが、普段は盛り上げ役を「やらない」といい、隊長就任を勧められると「…いや」と困惑して固まってしまった。

中西が主将として引っ張る上で、「隊長」の代替案として福島、松本組は「声が通るのは志田（千陽）と郡司（莉子）なので、みんなで声を出しつつ、メインで頑張ってもらいたい」と推薦した。所属が違う選手同士の会話も絶えず、ムードを高めていた女子チーム。一致団結して２０１８年以来の頂点を目指す。