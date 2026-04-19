ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 氷河期世代84人の人生グラフ 見えてきたのは？「有名フェス仕掛け人… 氷河期世代84人の人生グラフ 見えてきたのは？「有名フェス仕掛け人」「16年ぶりの正社員」それ、Ｎスタが調べてきました！ 氷河期世代84人の人生グラフ 見えてきたのは？「有名フェス仕掛け人」「16年ぶりの正社員」それ、Ｎスタが調べてきました！ 2026年4月19日 19時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 人生の満足度をグラフにしたら見えてきた。有名フェスの仕掛け人に…16年ぶりの正社員。氷河期世代84人の「リアルなホンネ代調査」。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, 在宅医療, 徳島, 上田, 大学, 井の頭線, マンション, 葬儀, 埼玉, 介護タクシー