¡Ú ÀÐÀî¤Ò¤È¤ß ¡Û ¡Ø¤Þ¤Á¤Ö¤»¡Ù¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È°Ê¹ß¤Î45Ç¯¤ò²óÁÛ¡¡¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¸¶ÅÀ¤ËÌá¤ë·Ð¸³¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë²¿¤âÌµÂÌ¤Ï¤Ê¤¤¡×
²Î¼ê¡¦ÀÐÀî¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Þ¤Á¤Ö¤»¡×È¯Çä45¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÁForever¡Á ¤ò³«ºÅ¤·¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÀÐÀî¤Ò¤È¤ß ¡Û ¡Ø¤Þ¤Á¤Ö¤»¡Ù¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È°Ê¹ß¤Î45Ç¯¤ò²óÁÛ¡¡¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¸¶ÅÀ¤ËÌá¤ë·Ð¸³¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë²¿¤âÌµÂÌ¤Ï¤Ê¤¤¡×
1981Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥ì¥³¡¼¥É¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÉÔÌÇ¤ÎÌ¾¶Ê¡Ø¤Þ¤Á¤Ö¤»¡Ù¡£
ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ïà²Î¤¦¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¡¢¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¡£´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶Ê¤Ç¤¹á¤È¡¢¶Ê¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æà¡Êº£¤Ç¤â¡Ë¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Î½½È¬ÈÖ¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡ÖÉ¬¤º²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡£á¤È¡¢45Ç¯·Ð¤Äº£¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢È¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î45Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Èà¡Ø¤Þ¤Á¤Ö¤»¡Ù¸å¤ÎÇ¯·î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸¶ÅÀ¤ËÌá¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë²¿¤âÌµÂÌ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¤³¤Î¶Ê¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¹¬¤»¤Ç¤¹¡ªº£¤âá¤È¡¢ÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼48Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÀî¤µ¤ó¡£50¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¤òµ¼Ô¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¤Èà¤Þ¤¡¡Á¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Íá¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Ä¤Ä¡¢à¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤ÎÄÌ²áÅÀ¡£¤½¤ÎÄÌ²áÅÀ¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢2Ç¯¸å¤Î50¼þÇ¯¤âµ±¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÀë¸À¡£¤½¤·¤Æà¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀº°ìÇÕ¡¢ÂÎ¤â¿´¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Î¥É¤â¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤é¤âËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤á¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û