新年度を迎えたばかりだが、来年度、小学校に入学する子ども向けのランドセル商戦がすでに本格化している。

県内の商業施設でも特設コーナーが設けられ、子供たちが目を輝かせている。早期化する商戦の中、メーカーはデザイン性や機能性をアピールするが、ランドセル市場にも原材料価格の高騰の波が押し寄せている。（後藤あやめ）

「水色のランドセルがほしい」

佐野市高萩町のイオンモール佐野新都市で１１日、親子で訪れた女児（５）は、展示されたカラフルなランドセルを前に弾んだ様子で話していた。

同店では本体の色やデザインなどを組み合わせ、６２２万通りのオリジナルランドセルを作ることができる商品が人気だ。

近年の小学生はタブレットや水筒など、重いものを持つ場合が多い。そのため、両手がふさがらないよう軽くて大容量なものに関心が高まっている。

このうち、イオンリテールとランドセルメーカー大手のセイバンが共同開発した「かるすぽ エール」は、背中や肩への密着面積を大きくすることで、子どもの負担を軽減するよう工夫されている。またポケットのマチを拡大し、水筒などを入れやすくした商品もある。

イオンスタイル佐野新都市のキッズマネジャー鈴木一英さん（４５）は、「安全性や子どもの負担を軽減する商品の人気が高い」と話す。

「ラン活」と呼ばれるランドセル選びはかつてお盆や、入学直前の正月頃が商戦のピークだった。しかし、少子化が進み、親だけでなく、祖父母も１人の子供に多くのお金をかける傾向が強まり、人気商品が売り切れないうちに入手しようとする動きが加速。これに伴い、近年は、５月の大型連休にかけてピークを迎えるようになった。日本鞄協会ランドセル工業会によると、「『人気のものはすぐに売れてしまう』という口コミが広がっていることが背景にある」と分析する。

一方で、工業会によると、今年４月に入学した子供の親を対象にした調査で、ランドセルの平均購入金額は６万２０３４円と前年より１２００円以上増えている。原材料価格の高騰などで、ランドセル価格も上昇傾向にあるという。