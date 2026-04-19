【「タレットと少女」新キャラクター「レイヴン」】 4月17日 配信

DANGEN Entertainmentは、PC用シューティング「タレットと少女」において新キャラクター「レイヴン」を4月17日に配信した。

【TurretGirls - Raven Reveal Trailer | 『タレットと少女』レイヴン公開PV】

「タレットと少女」はその名の通り、少女がタレットに乗り敵と戦うシューティングゲーム。2025年8月に発売されたタイトルとなっており、黒髪ツインテールの新キャラクター「レイヴン」が実装された。戦地をスピーディーに駆け回ることができるキャラクターになっている。

81種のアクセサリーも同時に追加されたほか、新機能の「ショップ」など彼女の実装に合わせたアップデートが行なわれている。

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