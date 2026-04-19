ファーム・リーグ

プロ野球のファーム・リーグが19日に行われ、ナゴヤ球場で中日がDeNAを7-1で下した。この一戦ではDeNAの成瀬脩人内野手がファウルフライを好捕したが、前日18日の1軍のプレーを思い出すファンも多く、心配の声も相次いだ。

DeNAの4回の守備。三塁を守った成瀬は高く上がったファウルフライを追った。

最後はカメラマン席に飛び込みながら好捕。怪我もなくすぐに立ち上がると、ファンから拍手が送られた。

試合を配信した「DAZN」の野球専門Xアカウントが「成瀬はアウトを取りにいく 成瀬脩人がカメラマン席に飛び込み好捕」とし、プレー動画を投稿。ファンからは好プレーを称えるとともに、複雑な声も寄せられた。

「ナイスプレーナイスガッツ 怪我だけは気をつけてね」

「こういうの見るの怖くなってきた」

「成瀬凄いけど昨日の福永の件があるから怖いんだよなこれ」

「昨日の今日だからひやっとするな」

「昨日の福永のこともあるから怖い」

「正直おっかない… 怪我に気をつけてくれ、マジで」

前日18日、1軍の阪神-中日戦で中日・福永裕基内野手が三塁ファウルグラウンドへの打球を追いかけ、カメラマン席に落下。立ち上がることができず、担架に乗せられて退場していた。福永は19日、脳しんとう特例措置により登録抹消となっている。



（THE ANSWER編集部）