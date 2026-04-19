体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）で１６９・８９８点をマークして２位に入った男子の岡慎之助（徳洲会）は、ライバルから刺激を受けている。

予選２位で迎えた１９日の決勝は、優勝した橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）と僅差で最終種目の鉄棒に突入した。岡は１４・９００点を記録するも、橋本は１５・０００点。さらに個人総合のＤスコア（演技価値点）の合計に応じ、加点が与えられる新ルールにより、橋本の点数が０・３上積みされ、軍配は橋本に上がった。岡は「もうＤ（スコアが）低いのが悪いので何とも言えないです」と負けを認めた。

橋本は２０２１年東京五輪、岡は２４年パリ五輪の個人総合で金メダルを獲得。新旧五輪王者の直接対決を終えた岡は「（橋本は）本当に強いと思った。１種目目のミスから、こんな来るかなってぐらい後半伸びてきた」と脱帽。それでも「この先もトップで走っていくので、こういった戦いはすごい楽しいし、うれしいというか、これからもずっとこんな戦い方をしていきたい」と笑みを浮かべた。

国内外の大会で頂点に立つには、橋本の壁を打ち破ることが求められる。岡は「自分を奮い立たせてくれるような存在だと思っている。こういう戦いはこの先もあると思うんで、それを力に変えて、自分を奮い立たせて圧倒していきたい」と気合十分。今後も金メダリストによる熱い戦いが続きそうだ。