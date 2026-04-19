◆パ・リーグ 日本ハム ３―１５ 西武（１９日・エスコンフィールド）

日本ハムは１９日の西武戦（エスコン）で、１３安打１５失点と守備が崩壊し、大敗を喫した。３カード連続の負け越しで借金は再び２となった。３―５の８回、ドラフト１位・大川慈英（じぇい）投手（２２）が３番手でプロ初登板。味方の失策も絡み、１／３回２安打５失点（自責２）と悔しいデビュー戦となった。

息を小さく吐き大川は天を見上げた。８回１死一塁、平沢に二塁打を浴びたところで交代を告げられた。「ボール１個だったり、決めきるところで決めきらないといけない」。先頭の渡部を中飛に仕留めるも、続く林安可の打球を二塁・奈良間が失策。そこから５失点と西武打線の勢いを止められなかった。

降板後はベンチで新庄監督から肩に手を置かれ、「どんなにいいピッチャーでも、最初の登板で打たれている人もいるから、そこは気にせず、ここからが勝負」と声をかけられた。「反省するところはしっかり反省して、ポジティブなポイントも見つけて、前向きにやっていきたいなと思います」と、切り替えた。

収穫も多かった。入寮時からウェートトレーニングに力を入れ、登録体重は７０キロだが現在は７６キロまで増量に成功。この日の最速は１５０キロを計測し、「ボール自体はそんなに悪くないと思ったので、そこ（球速）はまだ上げられる要素」。自身で「刺す直球」と表す自慢の真っすぐに一定の手応えを示した。「エスコンのマウンドで投げた時間はかなりあった。そこはいい経験になったかなと思います」。無念の２３球を肥やしに、必ずレベルアップしてみせる。（川上 晴輝）