同居犬に怒られた子犬が、その後ケージの中で見せたとんでもない行動がTikTokで注目されています。投稿したのは、白柴ゴン太くん、ゴルパピのはちべぇくんと暮らしている「レッツラゴーン」さん。投稿から381.4万回以上再生され、「こりゃ強い子になるわ」といったコメントが寄せられています。

【動画：同居犬に怒られた子犬→『しょんぼりしてるかな』と思ったら…まさかの『とんでもない仕返し』】

はちべぇくんの驚きの仕返し方法

登場するのは、ゴルパピのはちべぇくん。この日、先住犬に怒られてしまったはちべぇくんは驚きの行動を見せたといいます。はちべぇくんは先住犬のハウスに入ると、水飲み器に前足を突っ込んで全力で水をこぼし始めたんだそう。

はちべぇくんの「あのやろ～！」「こうしてやる～！」という心の声が聞こえてきそうなほど、必死な顔で水をこぼし続けていたんだとか。まさかの仕返しの発想に、大物になる予感を感じさせるのでした。

怒りながらもしれっと水分補給

飼い主さんが「はちOK、もういいよ」と止めようとしても、声が届かない様子だったといいます。水飲み器が壊れそうなほど前足を力強く動かし、夢中になっていたとか。ハウスはどんどん水浸しになっていくのでした。

一生懸命に集中していると喉が渇いたのか、何事もなかったかのようにペロペロと水を飲む場面もあったとか。怒りながらも水を飲む、はちべぇくんのシュールな様子が笑いを誘いますね。

負けん気の強さと賢さに拍手！

はちべぇくんの怒りはなかなかおさまらず、いつまでも終わらなかったといいます。なんと、水飲み器に供給されるペットボトル1本分の水が、なくなるまで続いたというから驚きです！

ハウスが水浸しになり、ペットボトルの水がなくなった頃には、はちべぇくんの怒りはおさまったのでしょうか。この負けん気の強さと賢さは、これからの成長が楽しみになりますね。

この投稿には「お水こぼし作戦とは面白い」「真剣にブチギレてるｗ」「しれっと水飲んでるのかわいいｗ」「こりゃ強い子になるわ」など、はちべぇくんのキャラクターに魅了される人が続出しています。

投稿者である「レッツラゴーン」さんのアカウントでは、はちべぇくんの成長記録や、白柴のゴン太くんとの愉快な日常がたくさん投稿されています。2匹の距離感にも注目です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「レッツラゴーン」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。