◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―５中日（１９日・甲子園）

中日が球団史上初の開幕からの阪神戦６連敗となり、借金は今季ワーストの１１に膨らんだ。初回に２点を先制するなど、試合を優位に進めたものの、エースの高橋宏斗が踏ん張りきれずに６回途中６失点で降板。根尾も７回、阪神・佐藤輝に５号ソロを許した。

井上監督は試合後、クリーンアップに痛い目に遭った３連戦だったと問われ「意識過剰になりすぎの部分も多分ある。勝負にいくべきなのか、闇雲にいくべきじゃないところなのかというところがチグハグというか。捕手の考えと投手の考えが合致していましたか？ というところ」と石伊も含めたバッテリーの攻め方に苦言を呈した。「ベンチサイドとして見れば、そこで逃げるところじゃないよという打者に例えば四球を出してしまったとか。綻びが、結局大ききなってしまう。そこに尽きる」と慎重になり過ぎて、裏目に出ている側面を指摘した。

３敗目を喫し、開幕から勝ち星のない高橋宏に関しては「どんなにアレだったりしても、１年間投げきっていくようなものは持ってほしい」と粘り強く戦う姿勢を求めた。