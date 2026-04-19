【イスラマバード＝溝田拓士、ワシントン＝栗山紘尚】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は１８日、ホルムズ海峡の封鎖を宣言し、ペルシャ湾とオマーン湾に停泊中の全船舶に現在の位置にとどまるよう命じた。

海峡に近づく船舶は攻撃対象になると警告した。２週間の停戦期限が日本時間２２日に迫る中、米国とは水面下の交渉が進んでおり、危機を高めて譲歩を引き出す狙いとみられる。

革命防衛隊は声明で、ホルムズ海峡封鎖の理由として、米国がイラン関係の船舶を対象に海上封鎖を実施していることを挙げた。イランは、アッバス・アラグチ外相が１７日、ホルムズ海峡の「完全開放」を発表した後、米国のトランプ大統領が海上封鎖の継続を表明したことに反発している。海峡封鎖は、米国が海上封鎖を解除するまで続くとしている。

イラン最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）は１８日の声明で、ホルムズ海峡を通過する船舶に通航証を発行し、通航料を徴収すると発表し、米国の海上封鎖を阻止する方針を表明した。

ＳＮＳＣはまた、米国から仲介国パキスタンを通じて新たな提案があり、精査していることも明らかにした。戦闘終結へ向けた協議再開のため、駆け引きが行われている模様だ。

トランプ氏は１８日、ホワイトハウスで記者団に「（イランとの）対話は順調に進んでいる」と説明した上で、「彼ら（イラン）は再び海峡を封鎖しようとした。我々を脅すことはできない」と主張した。

米主要ニュースサイト・アクシオスによると、トランプ氏はこの日、ホワイトハウスのシチュエーションルーム（戦況報告室）に担当閣僚らを集め、ホルムズ海峡情勢などを協議した。トランプ氏は１８日までの１週間に、パキスタンのアシム・ムニール軍総司令官（陸軍参謀長）やイラン側と少なくとも１回、電話で会談したという。

米国はイランとの協議を優先する一方で、圧力も強める構えだ。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは１８日、米軍が今後数日で、中東域外に範囲を拡大し、イラン関連の石油タンカーへの臨検や商船の拿捕（だほ）を行う準備を進めていると報じた。