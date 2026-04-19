大阪・LUCUA 1100に「ポップマート」が出店！ ワールドカップコラボの“ラブブ”など登場
アートトイ ブランド「POP MART（ポップマート）」は、4月29日（水）から、期間限定のポップアップショップ「POP MART LUCUA 1100（ルクア イーレ）POP UP」を、大阪駅直通の駅型商業施設LUCUA 1100にオープンする。
【写真】記念にゲットしたい！ FIFAワールドカップコラボのラブブ
■“MOLLY”をビジュアルに起用
今回9月まで出店予定の「POP MART LUCUA 1100 POP UP」は、「ポップマート」を代表するIPである“MOLLY”をビジュアルに起用し、ブランドの魅力を提供するポップアップショップ。
会場には、今年20周年を迎えるMOLLY20周年商品をはじめ、話題のTwinkle Twinkleシリーズや、6月より行われるFIFAワールドカップ2026とTHE MONSTERSのコラボ商品など、豊富なラインナップが展開される。
なお、MOLLYはブルーの大きな瞳とぷくっと尖らせた口元が特徴の、絵を描くことが大好きな女の子。彼女の自由で好奇心あふれる世界観はLUCUA 1100のコンセプトと共鳴し、訪れるゲストに新しい出会いを届けるという。
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■“MOLLY”をビジュアルに起用
今回9月まで出店予定の「POP MART LUCUA 1100 POP UP」は、「ポップマート」を代表するIPである“MOLLY”をビジュアルに起用し、ブランドの魅力を提供するポップアップショップ。
なお、MOLLYはブルーの大きな瞳とぷくっと尖らせた口元が特徴の、絵を描くことが大好きな女の子。彼女の自由で好奇心あふれる世界観はLUCUA 1100のコンセプトと共鳴し、訪れるゲストに新しい出会いを届けるという。