MLBではホワイトソックスの村上宗隆選手が2戦連発となる7号ソロホームランを記録しました。

アスレチックス戦の1点リードで迎えた7回、左腕ホーガン・ハリス投手の変化球をとらえ、バックスクリーン左への一発。飛距離126mの7号ソロとなりました。

チームは延長戦の末に敗れましたが、前日の満塁ホームランに続いて、2試合連発。シーズン“54本塁打ペース”となっています。

現在、村上宗隆選手はア・リーグ3位タイとなる7本塁打。メジャー全体でも3位タイとなります。

トップを走るのは、アストロズのヨルダン・アルバレス選手です。アルバレス選手はカージナルス戦でチームは敗れたものの2戦連続の9号ソロを記録。ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手を抜いて、メジャー全体単独トップに躍り出ました。チームは借金6と低空飛行のスタートもここまで21試合で打率.342、OPS1.274と打線をけん引しています。

昨季はレッズのユジニオ・スアレス選手(当時はダイヤモンドバックス)が両リーグ最速で10号に到達。今季は誰が一番乗りとなるのでしょうか。

▽両リーグ本塁打数上位（日本時間4月19日時点）

〈ア・リーグ〉

1位 9本 ヨルダン・アルバレス(アストロズ)

2位 8本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

3位 7本 ガナー・ヘンダーソン(オリオールズ)

3位 7本 村上宗隆(ホワイトソックス)

3位 7本 ベン・ライス(ヤンキース)

3位 7本 マイク・トラウト(エンゼルス)

〈ナ・リーグ〉1位 8本 ジョーダン・ウォーカー(カージナルス)2位 7本 サル・スチュワート(レッズ)2位 7本 ブランドン・ラウ(パイレーツ)2位 7本 ジェームズ・ウッド(ナショナルズ)――――――――――――11位 5本 大谷翔平(ドジャース)