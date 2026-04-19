◆パ・リーグ 日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）

西武は７年ぶりの１５得点を挙げ、２勝１敗で今カード勝ち越しに成功。２１日からは本拠地に戻り、昨季日本一のソフトバンクを迎え撃つ。

１４〜１６日のオリックス戦（京セラＤ）で３戦連続の１得点負けを喫し移動してきた北海道での３戦目で、打線が火を噴いた。両軍無得点の３回１死一、二塁で桑原が左前適時打を放ち４試合連続で先制。２死一、三塁としてからは渡部が「完璧だった」と左翼ブルペンに３号３ランを放ち一気に４点を奪った。

４回に１死一、二塁では平沢にロッテからの現ドラ移籍後初打点となる右前適時打が飛び出し１点を追加した。

そして２点リードに詰められ迎えた８回に打線が爆発。１死一、三塁から相手の野選で１点を加えると、続く１死二、三塁でも相手の暴投と野選を誘いさらに２点を追加。そのまま迎えた１死二、三塁では滝沢の中前適時打が相手の失策を誘いさらに１点、１死満塁では源田に「自分でも初めてだなと。うれしかった」という自身初のグランドスラムとなる１号満塁弾が飛び出すなど、この回一気に８点を奪った。１イニング８得点は両リーグで今季最多だった。

９回２死一塁では平沢に「打った瞬間いったと思った」という１号２ランが飛び出すなど、今季最多１３安打の猛攻を見せた西武。終わってみれば、１９年６月１８日・中日戦（ナゴヤＤ）以来チーム７年ぶりとなる１５得点を挙げ快勝を収めた。