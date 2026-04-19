川口ゆりな、ガルアワ舞台裏ショットで美脚スラリのミニスカ姿「異次元の脚の長さ」「お洒落すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】アーティストやモデルとして活動する川口ゆりな（Kawaguchi Yurina）が4月18日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを身に着けたコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「ガルプラ」出身美女「圧巻のスタイル」と話題の衣装ショット
同日開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演していたことを報告した川口は、「見守ってくれていたゆりしすどうもありがとう」と自身のファンたち、ファンネーム「Yurisses」への感謝とともに、ステージ裏での全身ショットなど複数枚を投稿。白のレースブラウスに茶色のミニスカート、足元にはウエスタンブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美脚をのぞかせている。
また「大好きな子たちにも会えてうれしい」と感想もつづり、乃木坂46の梅澤美波など同イベントの出演者たちとのショットとも公開している
この投稿は、ファンから「ミニスカ姿が爽やかで素敵」「脚のラインが美しい」「異次元の脚の長さに驚き」「めちゃくちゃ可愛い」「ウエスタンブーツの着こなしがオシャレ」「仲良しショット可愛い」「お洒落すぎる」「圧巻のスタイル」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ガルプラ」出身美女「圧巻のスタイル」と話題の衣装ショット
◆川口ゆりな、ミニスカートから美脚スラリ
同日開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演していたことを報告した川口は、「見守ってくれていたゆりしすどうもありがとう」と自身のファンたち、ファンネーム「Yurisses」への感謝とともに、ステージ裏での全身ショットなど複数枚を投稿。白のレースブラウスに茶色のミニスカート、足元にはウエスタンブーツを合わせたコーディネートで、スラリとした美脚をのぞかせている。
◆川口ゆりなの投稿に反響
この投稿は、ファンから「ミニスカ姿が爽やかで素敵」「脚のラインが美しい」「異次元の脚の長さに驚き」「めちゃくちゃ可愛い」「ウエスタンブーツの着こなしがオシャレ」「仲良しショット可愛い」「お洒落すぎる」「圧巻のスタイル」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】