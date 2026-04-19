モデルでタレントpeco（30）が19日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。京都府南丹市の男児遺体遺棄事件についてコメントした。

MCくりぃむしちゅー上田晋也が「pecoちゃん、Xでもこの事件にコメントしていたみたいですけど、母親としてどう思われますか」と尋ねた。

pecoは「行方不明になったこのニュースを見た最初は、ひとりの親として、苦しくて親として見てられなくて、目をそらしてしまったんですけど、今、この結果になってしまって、調査が進められていくうちに、なんでもっと早くとか、いろんな疑問が思い浮かんでくるとともに、言葉選ばすにいうと、本当に何か親としてもそうですけど、人間としても理解したくもない、っていう…本当に言葉にならないですね。本当に怒りが…」と語った。

京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希（あだちゆき）さん（11）の遺体が遺棄された事件で、死体遺棄の疑いで逮捕された父親の安達優季容疑者（37）は府警の任意段階の事情聴取で「首を絞めて殺した」との趣旨の供述をしているという。