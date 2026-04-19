ドラマ『コントラスト』の公式ビジュアルブック（KADOKAWA）が6月30日（火）に発売される。

【画像】ドラマ『コントラスト』の公式ビジュアルブック

配信スタートから、「FOD総合ランキング3日連続1位」を獲得するなど、好評配信中のドラマ「コントラスト」の公式ビジュアルブックが発売される。

2026年、ブレイクが期待される、井内悠陽と阿久根温世のW主演ドラマ「コントラスト」は、青春の傷と痛みを包み込む、無垢で儚くも美しいラブストーリー。そのストーリーを、「２人のあの頃と未来」をテーマに撮りおろした、超美麗カットと、ドラマの名シーンから選出した秘蔵カット、さらにドラマオフショット、クールに決めたソロカットなど約300点に及ぶビジュアルを凝縮した1冊となっている。2人の「1万字インタビュー」や井内、阿久根のことをさらによく知ることができる「Q&A／ソロインタビュー」に加え、ドラマの「名シーン・名セリフ」、「ストーリー・キャラクター解説」なども掲載。

本書の発売を記念し、さまざまな発売記念イベントの開催が決定。発売記念お渡し会やパネル展が実施。本書のための撮りおろしカットなどを公開するTOWER RECORD SIHBUYAで特別パネル展が開催。パネル展実施中にご購入の方から、抽選で二人のサイン入りパネルがもらえるキャンペーンも実施される。カドストでご購入のお客様の中から、抽選で300名に、2人の直筆サイン入り書籍が当たる抽選も。

Amazon、楽天ブックス、HMV&BOOKSオンライン、アニメイト、カドストほかオンラインストアで「各ストア限定絵柄のポストカード特典」付き商品も展開される。

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（文＝リアルサウンド ブック編集部）