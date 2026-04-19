“新パロ瑞穂”こけら落としの一戦を飾る! 名古屋が福岡相手に0-2から終盤2発で同点→PK戦勝利
[4.19 J1百年構想リーグWEST第11節 名古屋 2-2(PK5-4) 福岡 パロ瑞穂]
名古屋グランパスが劇的な形で2試合ぶりの白星を手にした。J1百年構想リーグWEST第11節が19日に開催され、5位の名古屋はホームで10位アビスパ福岡と対戦。0-2から終盤に追いつき、その勢いのままPK戦を制した。
改築されたパロマ瑞穂スタジアムのこけら落としとなった一戦。先にスコアを動かしたのは福岡だった。
前半24分、左サイドのFKからキッカーのMF北島祐二が右足で鋭く曲がるクロスを供給。FW碓井聖生が右足でゴール右に流し込み、今季初弾で1-0とした。
前半35分には右サイドからMF奥野耕平が折り返し、ゴール前で受けたMF見木友哉が落とす。MF重見柾斗がトラップから左足で蹴り込み、2-0とする今季初ゴールを挙げた。
名古屋は後半38分にMF浅野雄也のヘディング弾で1点を返すと、同アディショナルタイム3分にはMF小野雅史のシュート性のボールにMF木村勇大が合わせ、コースを変えてネットを揺らした。
浅野の今季2点目、木村の今季5点目で名古屋が追いつき、勝負の行方はPK戦へ。GKシュミット・ダニエルのストップもあり、名古屋がPK5-4で勝利を収めた。福岡は4試合ぶりの黒星。連勝は3で止まった。
名古屋グランパスが劇的な形で2試合ぶりの白星を手にした。J1百年構想リーグWEST第11節が19日に開催され、5位の名古屋はホームで10位アビスパ福岡と対戦。0-2から終盤に追いつき、その勢いのままPK戦を制した。
改築されたパロマ瑞穂スタジアムのこけら落としとなった一戦。先にスコアを動かしたのは福岡だった。
前半35分には右サイドからMF奥野耕平が折り返し、ゴール前で受けたMF見木友哉が落とす。MF重見柾斗がトラップから左足で蹴り込み、2-0とする今季初ゴールを挙げた。
名古屋は後半38分にMF浅野雄也のヘディング弾で1点を返すと、同アディショナルタイム3分にはMF小野雅史のシュート性のボールにMF木村勇大が合わせ、コースを変えてネットを揺らした。
浅野の今季2点目、木村の今季5点目で名古屋が追いつき、勝負の行方はPK戦へ。GKシュミット・ダニエルのストップもあり、名古屋がPK5-4で勝利を収めた。福岡は4試合ぶりの黒星。連勝は3で止まった。